«Джоны Ленноны»: Владимир Сычев и Дмитрий Нагиев предстали в неожиданных образах

Актер Владимир Сычев опубликовал в своем профиле Instagram архивный снимок с Дмитрием Нагиевым. На фото два актера предстали перед фанатами в очень интересных образах: на них шикарные костюмы, лицо Нагиева украшают большие очки и щетина. На голове у актера — парик. А Владимир Сычев — с усами, бакенбардами и кудрявыми волосами.

«Модно, стильно, современно. Архив!» — подписал Сычев, объяснив, что это фото было сделано на съемках.

Instagram @vladimirsychev

Подписчики оценили их внешний вид и нашли сходство Нагиева и Сычева с героями популярных произведений и звездами зарубежной эстрады.

«Гастролеры. Мы к вам приехали на час»;

«Из фильма Тарантино»;

«Джоны Ленноны или белорусская группа Песняры»;

«Где ваш чудо-чемоданчик?», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Нагиев принял участие в съемках нового проекта под названием «Нагиев на карантине».