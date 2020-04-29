Задержана жительница Омска, ради обмана изображавшая мужчину, лишившегося первичного полового признака

Полиция Омска задержала женщину, которая, по предварительным данным, обманом получила денежные средства от своей подруги по переписке в социальной сети. По версии следствия, подозреваемая представилась мужчиной, который якобы после тяжелой аварии лишился первичных половых признаков и проходит дорогостоящее лечение.

Поверив в эту историю, интернет-приятельница взяла кредит на сумму 180 тысяч рублей, чтобы помочь, как она предполагала, своему возлюбленному. Кроме того, девушка подарила своему «избраннику» телефон за 15 тысяч рублей, золотую цепь стоимостью десять тысяч рублей, а также давала деньги на погашение долговых обязательств в размере 50 тысяч рублей. Спустя месяц она узнала, что ее друг — на самом деле женщина.

Правоохранительные органы выяснили, что предположительная мошенница работает в сети быстрого питания. Оказалось, что перед каждой встречей злоумышленница делала мужскую прическу и использовала соответствующие предметы гардероба, чтобы подруга ничего не заподозрила.

Следствием установлено, что полученные денежные средства подозреваемая потратила на развлечения и повседневные нужды. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыта банда мошенников, которая обманывала пенсионеров.