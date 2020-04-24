18 участников группировки были задержаны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Полиция пресекла деятельность группы мошенников, которые обманывали пенсионеров виртуально. Они звонили пожилым гражданам, недавно купившим лекарства или БАДы, и сообщали, что приобретенные препараты — контрафакт. Предлагали возместить ущерб. Но предварительно — оплатить налоговую пошлину. Установлено более 50 эпизодов. В Петербурге, Московской и Новосибирской областях задержаны 18 подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гинеколог из Калуги требует с пациентки 200 тысяч рублей за онлайн-прием. Врач предложил провести осмотр через Skype и руководил им в дистанционном режиме, а после потребовал дополнительный гонорар, чтобы кадры не распространились в интернете.

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