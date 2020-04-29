«Акробатка»: звезда «Папиных дочек» показала растяжку на уличном турнике

Мирослава Карпович заявила, что не стесняется вести себя как ребенок даже в свои 34 года.

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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович не теряет времени даром в самоизоляции. Актриса выложила в Instagram снимки, на которых демонстрирует невиданную гибкость — она легко садится на шпагат и выполняет другие чудеса гимнастики на турнике. При этом девушка призывает поклонников не усердствовать с поеданием сладостей в условиях самоизоляции, чтобы не потерять форму. Хотя самое главное в человеке, по ее мнению, не фигура, а внутреннее содержание.

«Но речь не обо мне и не о пирожных! Все о том, что какими бы вы ни были, каждый из вас — исключительная личность. Сохраняйте верность своему чувству справедливости, даже когда это сложно или опасно, и когда люди называют вас странными», — призвала звезда.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Мирослава призналась, что даже в свои 34 года она любит и не боится открыто дурачиться: бегать по траве, кувыркаться на турнике, громко здороваться со знакомыми через всю улицу. Поклонников восхитила способность артистки так ловко проделывать трюки, а также умение рассуждать о жизни как настоящий философ.

«А вы гибкая»;

«Классная растяжка»;

«Какая же Вы яркая и энергичная»;

«Акробатка! Ну, просто куколка!»

«Не думали начать писать книги по психологии личностного роста?» — интересовались фолловеры.

Со времен сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович редко появляется на экранах, отмечает «Утро.ру». Теперь актриса больше внимания отдает театральным работам, а в свободное время развлекает подписчиков в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мирослава Карпович одновременно перевоплотилась в Мадонну и Мэрилин Монро.

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