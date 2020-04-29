«Невероятная!» — Кристина Асмус в рубашке на голое тело сразила подписчиков
Звезда сериала «Интерны» выложила сексуальные снимки в своем Instagram.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус, получившая большую популярность после выхода сериала «Интерны», выложила нежные черно-белые снимки в своем профиле в Instagram. На фото девушка в одной рубашке, приспущенной с плеч, позирует в кровати. Кристина мило улыбается, прикрывая рукой часть лица.
«1 или 2 фото? Стрижка или все-таки длинные волосы?» — поинтересовалась мнением подписчиков Кристина.
Фолловеры, как всегда, разделились: кто-то проголосовал за стрижку, кто-то за длинные красивые волосы. Но единогласны фанаты были в одном — Асмус везде красивая.
«Стрижка! Волосы не зубы, отрастут»;
«Только длинные»;
«Невероятная!;
«Кристина, вы — красавица, одну фотографию выбрать невозможно»;
«Предлагаю голосование в сторис. Так будет понятно», — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус прокомментировала слухи о своей беременности.
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