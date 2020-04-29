Российская актриса Кристина Асмус, получившая большую популярность после выхода сериала «Интерны», выложила нежные черно-белые снимки в своем профиле в Instagram. На фото девушка в одной рубашке, приспущенной с плеч, позирует в кровати. Кристина мило улыбается, прикрывая рукой часть лица.

«1 или 2 фото? Стрижка или все-таки длинные волосы?» — поинтересовалась мнением подписчиков Кристина.

Instagram @asmuskristina

Фолловеры, как всегда, разделились: кто-то проголосовал за стрижку, кто-то за длинные красивые волосы. Но единогласны фанаты были в одном — Асмус везде красивая.

«Стрижка! Волосы не зубы, отрастут»;

«Только длинные»;

«Невероятная!;

«Кристина, вы — красавица, одну фотографию выбрать невозможно»;

«Предлагаю голосование в сторис. Так будет понятно», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус прокомментировала слухи о своей беременности.