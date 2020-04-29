Общий призовой фонд будет разделен между 50 победителями.

Разработчики мини-приложений получат 15 миллионов рублей от ВКонтакте

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

ВКонтакте объявила о запуске программы VK Fresh Code, в рамках которой разработчики мини-приложений могут подать заявку на грант. Кроме того, проект позволяет стать участником образовательных онлайн-сессий, доступных всем пользователям.

Сотрудники соцсети подробно расскажут о технологиях платформы VK Mini Apps, а также поделятся ценными советы по разработке, тестированию и продвижению сервисов.

Для того, чтобы претендовать на грант, разработчики должны создать свое мини-приложение, а затем опубликовать его в каталоге ВКонтакте. После того, как проект пройдет модерацию и тестирование, можно будет подать заявку на участие в программе (до 8 июля 2020 года включительно).

По итогам конкурса жюри выберет 50 победителей. Они разделят между собой общий призовой фонд в размере 15 миллионов рублей. Авторы лучших проектов получат по 300 тысяч рублей, половину из них — в виде сертификата на продвижение ВКонтакте.

В первую очередь между собой будут состязаться создатели образовательных мини-приложений. Победителей в этой категории ждет бонус в виде iPhone 11.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что студенты колледжей и техникумов могут сдать госэкзамены в 2020 году дистанционно.

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