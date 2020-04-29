Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно
Подготовлен соответствующий проект приказа Минпросвещения.
Фото: Известия / Кристина Кормилицына
Студенты колледжей и техникумов могут сдать госэкзамены в 2020 году дистанционно. Подготовлен соответствующий проект приказа Минпросвещения. Как сообщает ТАСС, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ситуация с распространением коронавируса в России не стала поводом для отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) у выпускников школ. Одиннадцатиклассники 2020 года будут сдавать ЕГЭ, согласно установленным правилам. Единственное отличие от опыта предыдущих лет — школьники пройдут аттестацию в стенах родных школ, а не соседних, как это практиковалось в предыдущие годы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что оборонное ведомство приняло решение о том, что студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая.
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