Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Студенты колледжей и техникумов могут сдать госэкзамены в 2020 году дистанционно. Подготовлен соответствующий проект приказа Минпросвещения. Как сообщает ТАСС, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ситуация с распространением коронавируса в России не стала поводом для отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) у выпускников школ. Одиннадцатиклассники 2020 года будут сдавать ЕГЭ, согласно установленным правилам. Единственное отличие от опыта предыдущих лет — школьники пройдут аттестацию в стенах родных школ, а не соседних, как это практиковалось в предыдущие годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оборонное ведомство приняло решение о том, что студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112