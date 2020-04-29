В Петербурге замдиректора детского дома подозревают в краже денег у воспитанника. Как выяснили следователи, женщина попросту забрала у подростка, который, к слову, инвалид второй группы, банковскую карту и с нее перевела 140 тысяч рублей на свой счет, а уж затем тратила деньги с обеих карт на личные покупки. В целом речь идет о хищении двухсот двадцати тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска уверены, что это не единственный эпизод противоправной деятельности подозреваемой, и не единственный воспитанник, который пострадал от ее действий», — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Она работа десять лет, на эту минуту она уволилась. Следственные органы занимаются этим вопросом по поводу исчезновения денежных средств со сберегательной книжки одного из воспитанников. Больше ничего сказать не могу», — пояснила заведующая СП «Детский дом» Валентина Горяйнова.

Сейчас правоохранители пытаются разобраться, как часто средства воспитанников использовались в личных целях и только ли замдиректора была задействована в этой махинации.

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