Заведующий подстанцией скорой помощи Москвы умер в Коммунарке
У пациента было подозрение на коронавирус. Лечение осложнялось сахарным диабетом.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Заведующий подстанцией скорой помощи № 11 города Москвы скончался в клинике. Как стало известно 5-tv.ru, Сергей Першин был госпитализирован в больницу в Коммунарке несколько дней назад с подозрением на коронавирус.
Поскольку заболевание протекало в тяжелой форме, мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение осложнялось сахарным диабетом пациента. Спасти медика врачам не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 99 596 человек, выздоровели 10 293 человека. При чем только за истекшие сутки почти 1775 россиян вылечились от COVID-19.
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