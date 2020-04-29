Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в России

По данным Оперативного штаба, за истекшие сутки в России зарегистрировано 5 841 подтвержденных случаев COVID-19. Новые заболевшие выявлены в 82 регионах, в том числе зафиксировано 2 624 человек (44,9%) без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

1. Москва 2220

2. Московская область 686

3. Санкт-Петербург 290

4. Нижегородская область 131

5. Республика Северная Осетия 121

6. Брянская область 115

7. Тульская область 90

8. Свердловская область 90

9. Ростовская область 86

10. Республика Дагестан 84

11. Мурманская область 70

12. Курская область 68

13. Республика Мордовия 67

14. Калужская область 66

15. Краснодарский край 63

16. Республика Башкортостан 60

17. Республика Татарстан 55

18. Самарская область 55

19. Ленинградская область 53

20. Рязанская область 52

21. Республика Ингушетия 46

22. Кабардино-Балкарская Республика 45

23. Тамбовская область 44

24. Астраханская область 44

25. Кировская область 43

26. Пензенская область 42

27. г. Севастополь 40

28. Воронежская область 39

29. Орловская область 38

30. Камчатский край 38

31. Владимирская область 37

32. Чувашская Республика 37

33. Оренбургская область 37

34. Республика Марий Эл 35

35. Красноярский край 35

36. Смоленская область 34

37. Саратовская область 33

38. Ивановская область 31

39. Хабаровский край 31

40. Новосибирская область 29

41. Белгородская область 28

42. Липецкая область 28

43. Ставропольский край 28

44. Ханты-Мансийский АО 28

45. Ярославская область 27

46. Алтайский край 24

47. Калининградская область 23

48. Ямало-Ненецкий АО 22

49. Республика Хакасия 22

50. Приморский край 20

51. Ульяновская область 19

52. Челябинская область 19

53. Чеченская Республика 18

54. Республика Бурятия 18

55. Республика Саха (Якутия) 17

56. Республика Калмыкия 16

57. Карачаево-Черкесская Республика 16

58. Волгоградская область 16

59. Тюменская область 16

60. Республика Коми 14

61. Псковская область 14

62. Костромская область 13

63. Новгородская область 12

64. Тверская область 11

65. Пермский край 10

66. Республика Крым 9

67. Магаданская область 7

68. Вологодская область 6

69. Курганская область 6

70. Иркутская область 6

71. Томская область 6

72. Забайкальский край 6

73. Удмуртская Республика 5

74. Омская область 5

75. Амурская область 5

76. Еврейская АО 5

77. Архангельская область 4

78. Республика Адыгея 4

79. Республика Алтай 3

80. Кемеровская область 3

81. Республика Карелия 1

82. Ненецкий автономный округ 1

По состоянию на 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек:

Распределение по субъектам:

Москва 480

Республика Марий Эл 193

Санкт-Петербург 164

Московская область 78

Краснодарский край 76

Нижегородская область 68

Ямало-Ненецкий автономный округ 62

Брянская область 61

Пензенская область 38

Хабаровский край 28

Тамбовская область 27

Тюменская область 27

Оренбургская область 26

Чувашская Республика 26

Кабардино-Балкарская Республика 22

Владимирская область 21

Орловская область 21

Курская область 20

Пермский край 20

Тульская область 20

Республика Тыва 17

Ярославская область 17

Архангельская область 16

Республика Северная Осетия — Алания 15

Костромская область 13

Республика Бурятия 13

Республика Калмыкия 13

Республика Мордовия 13

Республика Дагестан 12

Алтайский край 11

Забайкальский край 11

Республика Коми 11

Ленинградская область 10

Мурманская область 10

Новосибирская область 10

Саратовская область 10

Удмуртская Республика 9

Камчатский край 8

Карачаево-Черкесская Республика 8

Свердловская область 8

Ставропольский край 8

Томская область 8

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 8

Белгородская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Республика Татарстан 6

Самарская область 6

Астраханская область 5

Курганская область 5

Республика Адыгея 5

Республика Ингушетия 5

Республика Крым 5

Ульяновская область 5

Вологодская область 4

Иркутская область 4

Новгородская область 4

Тверская область 4

Кировская область 3

Республика Хакасия 3

Волгоградская область 2

г. Севастополь 2

Калужская область 2

Липецкая область 2

Республика Карелия 2

Сахалинская область 2

Челябинская область 2

Омская область 1

За весь период от коронавирусной инфекции излечились 10 286 человек.

За последние сутки подтверждено 108 летальных случаев:

Распределение по субъектам:

Москва — 67

Московская область — 16

Ставропольский край — 4

Санкт-Петербург — 2

Нижегородская область — 2

Краснодарский край — 1

Республика Ингушетия — 1

Республика Дагестан — 1

Тульская область — 1

Пермский край — 1

Кировская область — 1

Ярославская область — 1

Ростовская область — 1

Оренбургская область — 1

Орловская область — 1

Республика Мордовия — 1

Кабардино-Балкарская Республика — 1

Омская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Ленинградская область — 1

Республика Татарстан — 1

Челябинская область — 1

За весь период, по уточненным данным, умерли 972 пациента с коронавирусом.

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