По предварительной информации, легковушка, которой управлял пьяный гражданин, выехала на встречную полосу.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Две легковушки столкнулись на Рябовском шоссе в Петербурге 29 апреля. Как сообщили очевидцы, за рулем одной из машин находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу, виляя из стороны в сторону, а затем врезался в столб, вероятно, по пути задев другую легковушку.

По словам очевидца, нетрезвый водитель попытался сбежать от спасателей и сотрудников полиции, однако сделать этого ему не удалось. Мужчина все время твердил, что машина ему не принадлежит, пишет 78.ru.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 15 машин пострадали в массовом ДТП в Ленобласти.

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