Нетрезвый водитель устроил ДТП в Петербурге и попытался сбежать от спасателей
По предварительной информации, легковушка, которой управлял пьяный гражданин, выехала на встречную полосу.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Две легковушки столкнулись на Рябовском шоссе в Петербурге 29 апреля. Как сообщили очевидцы, за рулем одной из машин находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу, виляя из стороны в сторону, а затем врезался в столб, вероятно, по пути задев другую легковушку.
По словам очевидца, нетрезвый водитель попытался сбежать от спасателей и сотрудников полиции, однако сделать этого ему не удалось. Мужчина все время твердил, что машина ему не принадлежит, пишет 78.ru.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 15 машин пострадали в массовом ДТП в Ленобласти.
Читайте также
86%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?