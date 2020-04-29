Две легковушки столкнулись на Рябовском шоссе в Петербурге 29 апреля. Как сообщили очевидцы, за рулем одной из машин находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу, виляя из стороны в сторону, а затем врезался в столб, вероятно, по пути задев другую легковушку.

По словам очевидца, нетрезвый водитель попытался сбежать от спасателей и сотрудников полиции, однако сделать этого ему не удалось. Мужчина все время твердил, что машина ему не принадлежит, пишет 78.ru.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 15 машин пострадали в массовом ДТП в Ленобласти.