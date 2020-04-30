Норвежские и британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Северным морем

Норвежские и британские истребители сопроводили российские противолодочные самолеты Ту-142 во время их планового учебного полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«29 апреля 2020 года два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей <…> На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 и британские истребители Typhoon», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время учебного полета российские летчики прошли по заданному курсу над безориентирной местностью и при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также экипажи провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку. Продолжительность полетного задания составила более 12 часов.

«Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Северном флоте.

В Королевских военно-воздушных силах Великобритании уточнили, что сопровождение пары противолодочных Ту-142 прошло над Северным морем. Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители сразу четырех стран Европы сопроводили над Балтикой два российских ракетоносца Ту-160.