Во время обысков дома у женщины нашли дорогой ноутбук, шубы и золотые украшения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; 5-tv.ru

В Петербурге сотрудницу детского дома подозревают в краже денег у воспитанника — инвалида второй группы.

Пока расследуется один эпизод, но оперативники полагают — не последний, судя по той легкости, с которой педагог получила доступ к карточке подопечного.

Тратила деньги сироты на себя. Причем женщина не отрицает своих действий, и даже в разговоре с нашим корреспондентом Сергеем Лесковым попыталась оправдать себя.

Ранее 5-tv.ru рассказала, что мужчине, задержанному за похищение невесты в Петербурге, грозит лишение свободы.

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