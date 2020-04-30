Как объяснила свои действия сотрудница детдома, подозреваемая в краже денег у воспитанника
Во время обысков дома у женщины нашли дорогой ноутбук, шубы и золотые украшения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; 5-tv.ru
В Петербурге сотрудницу детского дома подозревают в краже денег у воспитанника — инвалида второй группы.
Пока расследуется один эпизод, но оперативники полагают — не последний, судя по той легкости, с которой педагог получила доступ к карточке подопечного.
Тратила деньги сироты на себя. Причем женщина не отрицает своих действий, и даже в разговоре с нашим корреспондентом Сергеем Лесковым попыталась оправдать себя.
Ранее 5-tv.ru рассказала, что мужчине, задержанному за похищение невесты в Петербурге, грозит лишение свободы.
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