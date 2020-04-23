Мужчине, задержанному за похищение невесты в Петербурге, грозит лишение свободы
Сотрудники полиции разыскали в Ленинградской области женщину, которую в Северной столице насильно усадили в машину и увезли в неизвестном направлении трое неизвестных.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Традиционный для некоторых культур обряд похищения невесты для будущего жениха может обернуться уголовным делом. Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в том, что насильно увез женщину из Санкт-Петербурга в неизвестном направлении.
Как пояснил задержанный в ходе допроса, он совершал национальный предсвадебный обряд. Однако теперь «герою» грозит привлечение к уголовной ответственности и наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как стало известно 5-tv.ru, накануне в полицию обратился брат пропавшей, сообщив, что трое неизвестных, скрывавших лица медицинскими масками, насильно усадили его сестру в иномарку на улице Тельмана в Северной столице и увезли. Как удалось выяснить стражам порядка в ходе расследования, похищенная находилась в городе Тихвине в Ленобласти вместе с предполагаемым нарушителем из стран ближнего зарубежья. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что горе-жених дважды уронил невесту во время кражи.
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