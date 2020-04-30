Льгота будет положена не только докторам, но и младшему медицинскому персоналу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013; 5-tv.ru

Работники российской системы здравоохранения, которые сейчас ведут борьбу с пандемией коронавируса, получат право на субсидию при покупке в кредит нового автомобиля.

По заявлению Минпромторга, на льготные условия смогут рассчитывать не только врачи, но и медсестры, санитары, водители машин скорой помощи.

Для них при заключении договора по автокредиту банки будут делать скидку в 10% на первоначальный взнос. Эту сумму финансовой организации компенсирует государство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студенты-медики пришли на помощь врачам в борьбе с коронавирусом.

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