Врачам сделают скидку при покупке автомобиля в кредит
Льгота будет положена не только докторам, но и младшему медицинскому персоналу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013; 5-tv.ru
Работники российской системы здравоохранения, которые сейчас ведут борьбу с пандемией коронавируса, получат право на субсидию при покупке в кредит нового автомобиля.
По заявлению Минпромторга, на льготные условия смогут рассчитывать не только врачи, но и медсестры, санитары, водители машин скорой помощи.
Для них при заключении договора по автокредиту банки будут делать скидку в 10% на первоначальный взнос. Эту сумму финансовой организации компенсирует государство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студенты-медики пришли на помощь врачам в борьбе с коронавирусом.
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