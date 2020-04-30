О смерти своего коллеги сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Фото: Instagram @vladimirvladimirov5807

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался на 58 году жизни. О его смерти сообщил глава региона Владимир Владимиров

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким…», — губернатор Ставропольского края.

Чиновник отметил, что коллеги Джатдоева знали его только с лучшей стороны и уважали за лидерские качества, за его стремление найти подход к людям, оказать помощь близким и окружающим в любой ситуации.

«Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города», — с горечью подытожил Владимиров.

Андрей Джатдоев возглавлял администрацию Ставрополя с 2012 года.

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