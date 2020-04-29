Летчик Григорий Белодед скончался в возрасте 73 лет.

Умер личный пилот Путина

Фото: www.globallookpress.com / udprf.ru

Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер в Москве. Летчик скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Сын умершего пилота Ярослав рассказал, что его отец ушел из жизни внезапно. В настоящий момент тело Григория Белодеда отправлено на экспертизу, специалистам предстоит определить причину смерти. По словам наследника пилота, тот «до последнего дня не расставался с любимой работой».

«В 2005 году по возрасту отец ушел „из неба“, но продолжил работать в специальном летном отряде „Россия“ уже на земле», — сказал сын скончавшегося летчика.

За время летной карьеры Григорий Белодед успел поработать на бортах Бориса Ельцина и Владимира Путина. Он был командиром экипажа в специальном летном отряде «Россия».

Ранее 5-tv.ru писал, что на 107-м году жизни скончался заслуженный пилот СССР Иван Погорелов.

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