«Хочу, чтобы все закончилось, но…»: Боярскую удивил Петербург в самоизоляции

Актриса проехала по пустынному городу и захотела чаще видеть его таким.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @lizavetabo

Опустевший на время пандемии коронавируса город на Неве заново покорил Елизавету Боярскую. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram. Один из самых популярных в мире мегаполисов до поры было трудно представить безлюдным. Дочери отечественного Д’артаньяна повезло увидеть Северную столицу в отсутствии полчищ туристов и местных жителей.

«Я очень хочу, чтобы все поскорее закончилось, но Боже, какой же красивый пустынный Санкт-Петербург. Либо я давно не была на улице, не знаю. Сегодня вечером ехала и не могла налюбоваться. Строгий, величественный, так много переживший и умиротворенно молчащий», — написала Боярская.

Instagram @lizavetabo

Как ни прекрасен град Петров, самоизоляцию пока никто не отменял. Поэтому к написанному тексту звезда добавила хэштеги «карантин» и «сидим дома».

Подписчики актрисы поспешили поделиться своими размышлениями со звездой, уточняет сайт Teleprogramma.pro. Они отметили, что непривычная картина вокруг действительно удивляет.

«Моя давняя мечта — увидеть его таким. Плохо, что такой ценой»;

«Когда-то прочла, что Петербург настолько красив, что вполне может обходиться без людей в своей самодостаточной строгой красоте»;

«В тяжелые времена начинаешь смотреть на привычные вещи по-другому, более глубоко и осмысленно», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боярская и Матвеев переехали в дорогие апартаменты в Петербурге.

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