Лиза Боярская и ее муж переехали в дорогие апартаменты в Петербурге

Актриса Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев рассказали, что наконец переехали в просторную квартиру на улице Белинского. Переезд пара задумала еще после рождения второго сына — Гриши. Об этом сообщает Starhit.ru.

Ранее квартира принадлежала Игорю Бурдинскому — бывшему директору реставрационной компании «Коринф», который обанкротился в 2017 году. Он был задержан по обвинению в мошенничестве и приговорен к двум годам условно.

Фотографии нового жилья супруги пока не опубликовывают в сети. Единственное, что известно — на балконе Максим оборудовал спортзал для домашних тренировок.

«Он сделал там целый спорт-снаряд с „блинами“, со всеми этими делами. И каждый день по полтора часа на обозрение всему нашему двору-колодцу занимается. И это так красиво, просто эстетическое наслаждение. Не только я, но и наши дети стоят у стекла и смотрят на папу…» — поделилась Елизавета Боярская.

Instagram @lizavetabo

Также супруги обустроили в квартире компактный съемочный павильон для записи творческих номеров и онлайн-репетиций.

По словам актрисы, ее ни капли не напрягает режим самоизоляции, они с супругом постоянно занимаются детьми и за все это время пара ни разу не поссорилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно Боярская и Матвеев отметили день рождения старшего сына.