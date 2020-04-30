Более 11, 5 тысяч россиян вылечились от коронавируса

По состоянию на 30 апреля в России полностью выздоровели 11 619 человек, заразившихся COVID-19. Такие данные приводит Оперштаб. За последние сутки зафиксировано 7 099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Специалисты отмечают, что у 39,9% инфицированных не наблюдаются клинические проявления болезни.

Распределение по субъектам:

Москва — 3093

Московская область — 793

Санкт-Петербург — 336

Республика Дагестан — 158

Нижегородская область — 150

Брянская область — 118

Калужская область — 113

Мурманская область — 101

Республика Северная Осетия — 93

Тульская область — 92

Ростовская область — 79

Тамбовская область — 75

Республика Башкортостан — 75

Свердловская область — 74

Республика Татарстан — 71

Курская область — 68

Челябинская область — 67

Краснодарский край — 66

Красноярский край — 57

Ямало-Ненецкий АО — 54

Ленинградская область — 51

Чувашская Республика — 47

Саратовская область — 46

Кабардино-Балкарская Республика — 44

Республика Ингушетия — 43

Ставропольский край — 43

Рязанская область — 40

Пензенская область — 40

Самарская область — 40

Республика Мордовия — 39

Хабаровский край — 38

Приморский край — 36

Владимирская область — 35

Новосибирская область — 35

Воронежская область — 34

Алтайский край — 34

Ивановская область — 32

Калининградская область — 32

Липецкая область — 31

Волгоградская область — 31

Республика Марий Эл — 31

Белгородская область — 28

Орловская область — 27

Кировская область — 27

Оренбургская область — 27

Ульяновская область — 27

Смоленская область — 26

Республика Бурятия — 26

Республика Саха (Якутия) — 24

Камчатский край — 24

Ярославская область — 23

Карачаево-Черкесская Республика — 22

Ханты-Мансийский АО — 21

Чеченская Республика — 20

Пермский край — 19

Костромская область — 18

Тверская область — 17

Астраханская область — 15

Тюменская область — 15

Архангельская область — 13

Новгородская область — 13

Кемеровская область — 12

Удмуртская Республика — 11

Республика Коми — 10

Омская область — 10

Амурская область — 10

Республика Крым — 10

Республика Адыгея — 9

Республика Калмыкия — 9

Вологодская область — 7

Псковская область — 7

Еврейская АО — 6

Забайкальский край — 5

Республика Хакасия — 4

Иркутская область — 4

Республика Карелия — 3

Ненецкий автономный округ — 3

Республика Алтай — 2

Республика Тыва — 2

Томская область — 2

Магаданская область — 2

Курганская область — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1

Севастополь — 1

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода. За истекшие сутки зафиксирован 101 летальный исход, полностью выздоровели 1 333 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112