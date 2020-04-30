Более 11, 5 тысяч россиян вылечились от коронавируса
За последние сутки в РФ зарегистрировано 7 099 новых случаев COVID-19. Почти у 40% заболевших нет клинических проявлений болезни.
Фото: Известия / Сергей Коньков
По состоянию на 30 апреля в России полностью выздоровели 11 619 человек, заразившихся COVID-19. Такие данные приводит Оперштаб. За последние сутки зафиксировано 7 099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Специалисты отмечают, что у 39,9% инфицированных не наблюдаются клинические проявления болезни.
Распределение по субъектам:
Москва — 3093
Московская область — 793
Санкт-Петербург — 336
Республика Дагестан — 158
Нижегородская область — 150
Брянская область — 118
Калужская область — 113
Мурманская область — 101
Республика Северная Осетия — 93
Тульская область — 92
Ростовская область — 79
Тамбовская область — 75
Республика Башкортостан — 75
Свердловская область — 74
Республика Татарстан — 71
Курская область — 68
Челябинская область — 67
Краснодарский край — 66
Красноярский край — 57
Ямало-Ненецкий АО — 54
Ленинградская область — 51
Чувашская Республика — 47
Саратовская область — 46
Кабардино-Балкарская Республика — 44
Республика Ингушетия — 43
Ставропольский край — 43
Рязанская область — 40
Пензенская область — 40
Самарская область — 40
Республика Мордовия — 39
Хабаровский край — 38
Приморский край — 36
Владимирская область — 35
Новосибирская область — 35
Воронежская область — 34
Алтайский край — 34
Ивановская область — 32
Калининградская область — 32
Липецкая область — 31
Волгоградская область — 31
Республика Марий Эл — 31
Белгородская область — 28
Орловская область — 27
Кировская область — 27
Оренбургская область — 27
Ульяновская область — 27
Смоленская область — 26
Республика Бурятия — 26
Республика Саха (Якутия) — 24
Камчатский край — 24
Ярославская область — 23
Карачаево-Черкесская Республика — 22
Ханты-Мансийский АО — 21
Чеченская Республика — 20
Пермский край — 19
Костромская область — 18
Тверская область — 17
Астраханская область — 15
Тюменская область — 15
Архангельская область — 13
Новгородская область — 13
Кемеровская область — 12
Удмуртская Республика — 11
Республика Коми — 10
Омская область — 10
Амурская область — 10
Республика Крым — 10
Республика Адыгея — 9
Республика Калмыкия — 9
Вологодская область — 7
Псковская область — 7
Еврейская АО — 6
Забайкальский край — 5
Республика Хакасия — 4
Иркутская область — 4
Республика Карелия — 3
Ненецкий автономный округ — 3
Республика Алтай — 2
Республика Тыва — 2
Томская область — 2
Магаданская область — 2
Курганская область — 1
Сахалинская область — 1
Чукотский АО — 1
Севастополь — 1
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода. За истекшие сутки зафиксирован 101 летальный исход, полностью выздоровели 1 333 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса.
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