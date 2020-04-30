Шокирующие кадры: жительница Харькова обезглавила собственную дочь

Вопиющий инцидент произошел утром 30 апреля.

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Фото, видео: Facebook @kharkiv1654

Жительница украинского Харькова обезглавила 13-летнюю дочь. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел утром 30 апреля.

О неадекватной обнаженной женщине с ножом, идущей по улице Полтавский шлях, в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемую. При себе у местной жительницы был пакет, в котором она несла отрезанную голову ребенка.

«30 апреля около в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная женская голова», — сообщили в местной полиции.

Facebook @kharkiv1654

38-летняя предполагаемая злоумышленница не смогла что-либо пояснить правоохранителям и была доставлена в участок. Позднее в полицию обратился брат женщины, который сообщил, что нашел в доме обезглавленное тело племянницы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Алтае нашли тела юноши и девушки, которых искали с января.

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