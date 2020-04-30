Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru подтвердил информацию о том, что знаменитой певице Лолите удалось, наконец, оформить развод с супругом Дмитрием Ивановым.

Последние месяцы артистка не раз рассказывала публике о том, какую нелегкую жизнь устроил ей молодой альфонс. В числе прочего, Лолита отмечала, что экс-супруг чуть было не отравил ее неизвестными лекарствами ради собственной выгоды.

«Развод состоялся. Лолита очень довольна этим. Мы с ней только что разговаривали по телефону и, судя по звукам, мне кажется, что она в честь этого открыла шампанское», — иронично заметил Жорин.

Адвокат певицы пояснил, что на протяжение нескольких месяцев судебное разбирательство постоянно переносилось из-за упертости Иванова, не желавшего признавать брак фиктивным. Однако в этот раз судья рассмотрел все «за и «против» и решил поставить жирную точку в громком деле.

«Она рада, что Иванову не удалось затянуть дальше (судебный процесс — Прим.ред.) Хотя он сегодня пытался это сделать. Мы решили фиктивность брака признавать не в рамках судебного производства, а в рамках нашего заявления, которое мы подали в полицию и в прокуратуру», — заявил юрист.

Сергей Жорин сообщил, что в настоящий момент полиция проводит проверку не только по факту получения Дмитрием Ивановым израильского гражданства благодаря знаменитой супруге, но и российского, которое он приобрел в предыдущем браке.

«Приняли решение отказаться от требований в этом процессе, чтобы не давать Иванову возможность на каждом заседании делать какие-то заявления, ходить по телеканалам, выступать за деньги и продолжать зарабатывать на ее (Лолиты — Прим. ред.) имени. Лолита рада, что это удалось. Брак был расторгнут», — подытожил звездный адвокат.

Знаменитая певица Лолита и ее бывший возлюбленный Дмитрий Иванов прожили в официальном браке более девяти лет. Молодой муж артистки был младше ее на 12 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что новый избранник певицы Лолиты вновь оказался моложе ее.