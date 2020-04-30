Помощница Эдиты Пьехи прокомментировала информацию о состоянии здоровья певицы

Знаменитая исполнительница в силу возраста входит в так называемую группу риска по коронавирусу.

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Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

Народная артистка СССР певица Эдита Пьеха в силу возраста входит в так называемую группу риска по коронавирусу. Ранее «Дни.ру» сообщили, что знаменитая исполнительница почувствовала себя хуже, у нее поднялась температура. Помощница певицы в интервью 5-tv.ru рассказала о самочувствии артистки.

«Состояние здоровья абсолютно нормальное, а настроение как у всех нормальных людей — все мы грустные, все переживаем сейчас», — отметила представительница певицы Нина Вячеславовна.

Помощница Эдиты Пьехи также сказала, что сама исполнительница не подходит к телефону, потому что в день поступает слишком много звонков, и общается со всеми именно представительница народной артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эдита Пьеха не верит в любовь и считает жизнь грустной.

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