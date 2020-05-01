ВКонтакте запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry

ВКонтакте стала первой российской соцсетью, которая запустила доставку товаров через Boxberry и СДЭК. Благодаря новой функции совершать покупки в сообществах VK стало удобнее.

Для того, чтобы организовать доставку, администратору необходимо включить ее в своем «Магазине 2.0». Также покупателям доступна возможность забрать заказ в ближайшем отделении почты или самостоятельно у продавца.

Для того, чтобы определить стоимость доставки, необходимо указать габариты и вес посылки в карточке товара. Покупателю остается лишь выбрать конкретный пункт выдачи у СДЭК или Boxberry. Продавец может указывать трек-номер отправлений, а клиент — отслеживать изменения в статусе заказа в одноименном разделе или с помощью уведомлений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о программе VK Fresh Code, в рамках которой разработчики мини-приложений могут подать заявку на грант.