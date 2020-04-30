Стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился с подписчиками в Instagram снимком, на котором показал, как держит себя в форме, несмотря на самоизоляцию. Кадр сделан через зеркало, на нем фигура танцора не сразу бросается в глаза, так как размещена в углу композиции. Тарзан запечатлел себя в экстравагантном виде: из одежды на нем только трусы и шляпа.

«No name… Из альбома „Настроение“», — подписал публикацию муж Наташи Королевой.

Instagram @tarzan___official

Подписчики принялись обсуждать в комментариях изменения во внешности Тарзана. Многие нашли, что он не только в прекрасной форме, но и сбросил вес.

«Вроде чутка похудел на изоляции?»

«Персональная тренировка. Голосую за тренировку, обещаю заниматься!»

«Здорово, если б из одежды на нем была только шляпа. Так романтично…»;

«Особенное настроение! Я бы даже сказала состояние души: без штанов, но в шляпе!»

«Прекрасен… Эстетически приятно глазу», — хвалили своего любимца фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Таразан раскритиковал «завистниц», не готовых делить его с Королевой.