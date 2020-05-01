Правила дачной самоизоляции: как не испортить себе праздничное настроение?

Лучший способ самоизолироваться в предстоящие майские выходные — отправиться на дачу. Но как это сделать в условиях пандемии, чтобы поездка на природу не закончилась на больничной койке?

В Ленобласти решили не создавать препятствия тем, кто хочет провести праздники за городом. Можно спокойно ехать, но при условии выполнения строгих требований.

Правила дачной самоизоляции изучил корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назван источник коронавируса в НИИ Вредена, где заболели 300 человек.

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