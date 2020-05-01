Назван источник коронавируса в НИИ Вредена, где заболели 300 человек

Вернувшийся из Турции сотрудник стал источником коронавируса в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Вредена в Санкт-Петербурге, где оказались заражены порядка 300 человек. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

Известно, что один из работников института приехал из Турции, после чего должен был провести в самоизоляции четырнадцать дней. Однако уже на четвертый день он вышел на работу и занес в медучреждение вирус.

«Еще хуже, что за это время были выписаны больные, которые уехали в другие регионы и понесли (вирус — прим. ред.) дальше», — добавил Беглов.

8 апреля НИИ им. Вредена закрыли на карантин. Коронавирус был диагностирован у около 300 сотрудников и пациентов медучреждения. COVID-19 также выявили у директора института Рашида Тихилова, в настоящий момент он госпитализирован.

Сейчас в учреждении по согласованию с Роспотребнадзором идет поэтапная выписка пациентов после того, как они сдают отрицательный тест на коронавирус.

НИИ им. Вредена — крупнейшее на территории РФ клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии. В состав института входят 22 клинических и десять научных отделений.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксированы 4 062 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 779 человек, умерли — 31.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили — первым пациентом с новым коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухани.

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