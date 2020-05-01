Научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге закрыт на карантин с 8 апреля.

Назван источник коронавируса в НИИ Вредена, где заболели 300 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Вернувшийся из Турции сотрудник стал источником коронавируса в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Вредена в Санкт-Петербурге, где оказались заражены порядка 300 человек. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

Известно, что один из работников института приехал из Турции, после чего должен был провести в самоизоляции четырнадцать дней. Однако уже на четвертый день он вышел на работу и занес в медучреждение вирус.

«Еще хуже, что за это время были выписаны больные, которые уехали в другие регионы и понесли (вирус — прим. ред.) дальше», — добавил Беглов.

8 апреля НИИ им. Вредена закрыли на карантин. Коронавирус был диагностирован у около 300 сотрудников и пациентов медучреждения. COVID-19 также выявили у директора института Рашида Тихилова, в настоящий момент он госпитализирован.

Сейчас в учреждении по согласованию с Роспотребнадзором идет поэтапная выписка пациентов после того, как они сдают отрицательный тест на коронавирус.

НИИ им. Вредена — крупнейшее на территории РФ клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии. В состав института входят 22 клинических и десять научных отделений.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксированы 4 062 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 779 человек, умерли — 31.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили — первым пациентом с новым коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухани.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

-1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
Всех контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
1:17
«Сексуальная милашка»: «британская Кардашьян» в бикини похвасталась пышной грудью
0:49
Правила дачной самоизоляции: как не испортить себе праздничное настроение?
0:33
«Куколка»: звезда фильма «Тариф Новогодний» покрасовалась в платье с кружевом
0:16
Назван источник коронавируса в НИИ Вредена, где заболели 300 человек
0:03
День Кузьмы-огородника: что можно и что нельзя делать 1 мая

Сейчас читают

Пять пар российских актеров, похожих между собой, как будто братья-близнецы
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок