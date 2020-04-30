Адвокат экс-жены хоккеиста Никиты Зайцева заявил о попытке очернить ее образ

По словам Дмитрия Галанцева, отец спортсмена Игорь Зайцев написал заявление в полицию о краже спортивных наград сына.

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Фото, видео: Instagram @the_ruby22, 5-tv.ru

Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева входит в число потенциальных подозреваемых в краже спортивных наград экс-супруга. Как сообщил 5-tv.ru адвокат Маргариты Зайцевой (Готовцевой) Дмитрий Галанцев, заявление о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения перстня и ордена из дома, где проживала семья, в полицию было подано отцом спортсмена Игорем Зайцевым.

Отмечается, что бывшую супругу Никиты Зайцева в рамках расследования вызвали на допрос в УМВД Ленинского района Московской области.

«С нашей точки зрения единственной реальной целью этого заявления является цель очернить Маргариту в глазах суда общей юрисдикции, в рамках которого проходит слушание об определении места жительства детей. <…> Мы полагаем, что она входит в круг потенциальных подозреваемых», — заявил Дмитрий Галанцев.

Юрист подчеркнул, что никаких доказательств, подтверждающих причастность Маргариты Зайцевой к краже, до сих пор не представлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд постановил оставить детей хоккеиста Зайцева и Готовцевой с матерью. Спортсмен обжаловал данное решение.

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