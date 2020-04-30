Лавров: добиться ощутимых результатов в прекращении огня в Донбассе не удается

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент добиться ощутимых результатов в урегулировании конфликта в Донбассе не удается. По словам главы внешнеполитического ведомства, разведение сил и средств на линии соприкосновения в регионе ни на одном из новых трех участков до сих пор не согласовано.

В связи с этим Москва призывает Киев и Донбасс принять дополнительные меры в поддержку перемирия в регионе и надеется, что украинские власти смогут как можно скорее снять блокаду ДНР и ЛНР.

РФ вместе с Францией и Германией призывает контактную группу активнее заняться вопросом пенсий в Донбассе, подчеркнул Лавров.

Экс-президент Украины Петер Порошенко в марте 2017 года подписал указ о введении экономической блокады Донецка и Луганска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Кучма озвучил в Минске условия снятия экономической блокады Донбасса.