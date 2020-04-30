«Потрясающая»: Кортни Кардашьян покорила фанатов снимком в крошечном бикини
Телезвезда показала, как проводит время у бассейна, нежась на солнышке.
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Фото, видео: Instagram @kourtneykardash
Старшая сестра Ким Кардашьян 41-летняя Кортни порадовала поклонников пикантным снимком. В Instagram она выложила фото, на котором запечатлена в крошечном бикини. Звезда лежит на шезлонге, ее поза выгодно подчеркивает пышные формы и изгибы силуэта на фоне голубого неба. Кадр сделан перед большим бассейном.
«Развивайся как хочешь», — кратко подписала пост Кортни.
Поклонники были восхищены ее фигурой и не замедлили сообщить об этом звезде.
«Ваша фигура — потрясающая»
«Интересно, кто делал снимок»
«Могу ли я превратиться в ваш бассейн?»
«Кортни, ты ведьма? Ты выглядишь безупречно»
«Развивайся, детка, развивайся», — писали восхищенные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как старшая сестра Ким Кардашьян показала растяжки на своих великолепных бедрах. Она утверждает, что ей нравятся недостатки ее внешности.
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