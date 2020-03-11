«Кто это заговорил про бодипозитив?!» — старшая сестра Ким Кардашьян показала растяжки
40-летняя Кортни Кардашьян утверждает, что ей нравятся недостатки ее внешности.
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Фото, видео: Instagram @kourtneykardash
Старшая сестра Ким Кардашьян 40-летняя Кортни утверждает, что ей нравятся недостатки ее внешности. В сети появилась фотография, на которой американская фотомодель позирует в черном сексуальном купальнике. На коже знаменитости в районе бедер заметны небольшие растяжки. Однако теледиву они, похоже, совсем не смущают.
«У меня были растяжки с восьмого или девятого класса. Я никогда не переживала из-за них — они мне нравятся», — цитирует знаменитость Instagram-аккаунт @enews.
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Поклонники Кортни Кардашьян высоко оценили поступок кумира и похвалили ее за смелость. В комментариях к посту фанаты пытались поддержать любимицу.
«Детка, это твои тигриные полоски!»
«99,9% женщин имеют растяжки, иначе они что-то скрывают»;
«Молодец, нужно любить свое тело!» — написали фолловеры.
Однако в комментариях к публикации не обошлось и без критики. Некоторым заявление Кортни Кардашьян о любви к растяжкам показалось лицемерным.
«Если она действительно любит их, почему мы впервые их видим?»
«Господи, посмотрите, кто это заговорил нам про бодипозитив!» — высказались хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая сестра Кардашьян сексуально заварила чай в платье, оголяющем ягодицы.
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