Старшая сестра Ким Кардашьян 40-летняя Кортни утверждает, что ей нравятся недостатки ее внешности. В сети появилась фотография, на которой американская фотомодель позирует в черном сексуальном купальнике. На коже знаменитости в районе бедер заметны небольшие растяжки. Однако теледиву они, похоже, совсем не смущают.

«У меня были растяжки с восьмого или девятого класса. Я никогда не переживала из-за них — они мне нравятся», — цитирует знаменитость Instagram-аккаунт @enews.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от E! News (@enews) 10 Мар 2020 в 2:02 PDT

Поклонники Кортни Кардашьян высоко оценили поступок кумира и похвалили ее за смелость. В комментариях к посту фанаты пытались поддержать любимицу.

«Детка, это твои тигриные полоски!»

«99,9% женщин имеют растяжки, иначе они что-то скрывают»;

«Молодец, нужно любить свое тело!» — написали фолловеры.

Однако в комментариях к публикации не обошлось и без критики. Некоторым заявление Кортни Кардашьян о любви к растяжкам показалось лицемерным.

«Если она действительно любит их, почему мы впервые их видим?»

«Господи, посмотрите, кто это заговорил нам про бодипозитив!» — высказались хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая сестра Кардашьян сексуально заварила чай в платье, оголяющем ягодицы.