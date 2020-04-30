«Волшебница»: Наталья Бочкарева «сломала мозг» подписчикам оптической иллюзией
Актриса выложила в Instagram мистический ролик на тему самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Мистический ролик Натальи Бочкаревой для Instagram «сломал мозг» ее подписчикам, как признались ей в комментариях. Звезда ситкома «Счастливы вместе» выложила необычное видео на тему самоизоляции под музыку из сериала с подходящим названием «Очень странные дела».
В кадре актриса идет в комнату из коридора. Неожиданно она замечает, что не может войти в дверь. И лишний вес здесь не причем: дверной проем оказывается меньше ее самой. Героиня ролика отходит назад и делает вторую попытку. На этот раз пространство ее не обманывает, и она спокойно проходит в комнату.
«Когда каждый день находишься в одних и тех же стенах, еще не такое может привидеться, придуматься и вообразиться», — написала Бочкарева.
Поклонники пришли в восторг от созданной оптической иллюзии и наводнили пост комментариями с одним и тем же вопросом: как она это сделала. Актриса не стала раскрывать секрет и ответила: «Сама не поняла».
«У меня мозг сломался. Как так, Натуль?»
«Очень круто! А как?»
Клевые видосы делаете!
«Ну, очень странные дела»;
«Волшебница!» — отозвались пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бочкарева восхитила фанатов снимком без макияжа.
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