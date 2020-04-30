Ведущий одного из проектов «Дома-2» Андрей Черкасов показал подписчикам в сторис Instagram, как забирает супругу с новорожденным малышом из роддома. В клинике, где появился на свет сын семейной пары, все было празднично украшено. Сам ведущий поблагодарил врачей и советовал всем, кто планирует семью, обращаться за помощью именно к ним. Также Черкасов выразил благодарность властям Москвы за подарочный набор со всем необходимым малышу, который вручают всем молодым родителям столицы.

«Сынок, мы едем домой! Неделю назад мы приехали сюда вдвоем, а уезжаем втроем! С нашим счастьем на руках!» — написал шоумен на своей странице.

Instagram @cherkasov119

Поклонники радостно встретили это известие и пожелали молодой семье благополучия и счастья.

«Поздравляю! Здоровья маме и малышу»

«Сбылась мечта Андрея — счастье!»

«Здоровья вашему сыночку, а вам терпения и сил»

«Как будто и не рожала — живот плоский, везет», — отмечали фанаты стройную фигуру новоиспеченной мамы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Черкасов сделал жене шикарный подарок-путешествие на день рождения.