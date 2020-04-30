«Искренняя благодарность каждому»: на волонтеров распространят программу поддержки для медиков

Программы поддержки для медработников распространят на волонтеров, которые также оказались сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Владимир Путин на онлайн-встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Президент подчеркнул, что ситуация с COVID-19 стала для нас всех настоящим экзаменом на человечность.

«Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам — вообще всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм, без всякого преувеличения», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Владимир Путин, волонтеры подставили плечо государству и обществу. Они работают в больницах, привозят продукты и лекарства пенсионерам, помогают бездомным.

Самый юный участник акции — 9 летняя Василина Воробьева из Тульской области — читает книги по телефону.

Президент заявил, что социально-ориентированные некоммерческие организации в условиях пандемии смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД опровергли информацию о росте преступности на фоне COVID-19.

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