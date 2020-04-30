В МВД опровергли информацию о росте преступности на фоне COVID-19
Единственная категория злодеяний, которая, по мнению правоохранителей, лишь набирает обороты сегодня, — киберпреступность.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; Nicolas Armer, Nikolay Gyngazov, McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i, Annette Riedl
Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на рост преступности в России. Сегодня оперативная обстановка в стране находится под полным контролем правоохранителей. Такое заявление появилось в четверг, 30 апреля, на сайте «МВД Медиа».
«МВД России информирует, что основные показатели криминогенной обстановки в стране в целом находятся на уровне прошлого года. Опубликованные в некоторых СМИ и интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, не нашли объективного подтверждения», — говорится в сообщении.
Так, согласно приведенным на сайте данным, за первые месяцы 2020 года количество убийств сократилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разбойных нападений и грабежей на 22,4% и 8,4% соответственно.
Кроме того, из-за режима самоизоляции значительно сократилось число всех преступлений, совершаемых на улицах. В среднем этот показатель ниже прошлогоднего на 11,3%. Также на 13% снизилось количество семейно-бытовых преступлений, в частности, тяжких деяний — на 16,4%.
«С учетом того, что в настоящее время значительная часть населения находится на режиме самоизоляции, участковые уполномоченные полиции регулярно посещают места проживания лиц, состоящих на профилактических учетах, проводят беседы с родственниками и соседями о поведении указанных граждан», — отмечается на сайте.
Единственная категория злодеяний, которая, по мнению правоохранителей, лишь набирает обороты сегодня, — киберпреступность. Так, злоумышленники день за днем придумывают новые схемы обмана, чтобы украсть деньги граждан со счетов банковских карт или их личные данные с персональных гаджетов.
В заключение, сотрудники МВД России призвали соотечественников не доверять первой попавшейся в СМИ или сети информации, а также тщательно анализировать и перепроверять любые сведения, чтобы не стать жертвой аферистов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о новых способах обмана россиян в период самоизоляции.
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