Единственная категория злодеяний, которая, по мнению правоохранителей, лишь набирает обороты сегодня, — киберпреступность.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; Nicolas Armer, Nikolay Gyngazov, McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i, Annette Riedl

Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на рост преступности в России. Сегодня оперативная обстановка в стране находится под полным контролем правоохранителей. Такое заявление появилось в четверг, 30 апреля, на сайте «МВД Медиа».

«МВД России информирует, что основные показатели криминогенной обстановки в стране в целом находятся на уровне прошлого года. Опубликованные в некоторых СМИ и интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, не нашли объективного подтверждения», — говорится в сообщении.

Так, согласно приведенным на сайте данным, за первые месяцы 2020 года количество убийств сократилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разбойных нападений и грабежей на 22,4% и 8,4% соответственно.

Кроме того, из-за режима самоизоляции значительно сократилось число всех преступлений, совершаемых на улицах. В среднем этот показатель ниже прошлогоднего на 11,3%. Также на 13% снизилось количество семейно-бытовых преступлений, в частности, тяжких деяний — на 16,4%.

«С учетом того, что в настоящее время значительная часть населения находится на режиме самоизоляции, участковые уполномоченные полиции регулярно посещают места проживания лиц, состоящих на профилактических учетах, проводят беседы с родственниками и соседями о поведении указанных граждан», — отмечается на сайте.

Единственная категория злодеяний, которая, по мнению правоохранителей, лишь набирает обороты сегодня, — киберпреступность. Так, злоумышленники день за днем придумывают новые схемы обмана, чтобы украсть деньги граждан со счетов банковских карт или их личные данные с персональных гаджетов.

В заключение, сотрудники МВД России призвали соотечественников не доверять первой попавшейся в СМИ или сети информации, а также тщательно анализировать и перепроверять любые сведения, чтобы не стать жертвой аферистов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новых способах обмана россиян в период самоизоляции.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:27
«Искренняя благодарность каждому»: на волонтеров распространят программу поддержки для медиков
19:26
После эпатажных выходок в соцсетях Дана Борисова прошла экспресс-тест на наркотики
19:17
Китайские ученые назвали возможную причину повторного заболевания короавирусом
19:06
Галкин оригинально поздравил Киркорова с днем рождения, разобрав его аптечку
18:57
Американский журналист в самоизоляции вышел в эфир в пиджаке, но без штанов
18:49
«Из прошлой жизни»: босая Арзамасова на берегу моря показала, как нужно радоваться жизни

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок