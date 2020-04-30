«Люблю себя такой»: Виктория Боня показала складки на животе
40-летняя ведущая призналась, что стала ценить фотографии без ретуши только недавно.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня в последнее время задает тренд на естественную красоту. Сначала она рассказала о своих неудачных пластических операциях, потом запустила курсы по уходу за собой, а теперь открылась поклонникам полностью — в Instagram звезда выложила необработанное фото. На нем 40-летняя знаменитость сидит, откинувшись на руки назад. На снимке даже видны небольшие складочки на ее животе.
«Люблю настоящие фотки! Раньше все время обрабатывала их, а сейчас хочется живых, со складками, с недостатками! Люблю себя такой», — призналась Боня.
Поклонники поддержали ведущую, отметив, что с годами настоящая красота только раскрывается, а сам человек учится ценить свое тело и душу.
«Себя всегда надо любить, даже если что-то не нравится»;
«Крутая. Вы — пример для подражания»;
«Правильно, и я за естественные фотки»;
«Я тоже поняла это после 40 лет. Мудреем!»
«Сейчас мы в 40 выглядим намного красивее, чем в 20», — замечали подписчицы.
Правда, стоит отметить, что звезда не всегда готова принимать себя такой, какая есть. Еще недавно, как писал 5-tv.ru, Виктория Боня пожаловалась на жировые складки на своем теле.
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