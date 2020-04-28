Звезда расстроилась, что поправилась в самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня выложила новое фото в своем профиле в Instagram и пожаловалась на появившиеся у нее жировые складки. На снимке телеведущая одета в спортивный костюм: черный латексный топ и такие же шорты, сверху на девушке — джинсовая куртка. Виктория немного приспустила джинсовку с плеч и продемонстрировала небольшую складку на боку.

«Что я вижу??? Интересно, вы видите то же, что и я???», — поинтересовалась Боня.

Причем Виктория еще добавила хэштеги #складки #сальце #карантин. Видимо, телеведущая не на шутку удивилась неожиданно появившемуся, как ей показалось, жирку, и не постеснялась опубликовать такое фото в Instagram.

Instagram @victoriabonya

Подписчики несколько удивились излишней самокритики Виктории, но поспешили поддержать ее и попытались убедить модель и бывшую звезду «Дома-2», что она выглядит отлично.

«В зеркале очень красивая и ухоженная девушка по имени Виктория»;

«Я вижу красивую фигуру»;

«Вика, ты супер. Все отлично», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Малиновская пожаловалась на растущую попу.

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