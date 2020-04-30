Об этом глава кабмина доложил Владимиру Путину.

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Коронавирус обнаружен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом глава кабмина доложил Владимиру Путину.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал он во время видеосвязи с президентом России.

Мишустин также подчеркнул, что «правительство продолжит работу в штатном режиме».

«Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами. По всем основным вопросам», — заявил премьер-министр.

В связи с распространением COVID-19, глава правительства работал в удаленном формате.

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