Коронавирус обнаружен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом глава кабмина доложил Владимиру Путину.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал он во время видеосвязи с президентом России.

Мишустин также подчеркнул, что «правительство продолжит работу в штатном режиме».

«Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами. По всем основным вопросам», — заявил премьер-министр.

В связи с распространением COVID-19, глава правительства работал в удаленном формате.