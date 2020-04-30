И.о. главы кабмина на время болезни Мишустина стал Белоусов
У премьер-министра России был получен положительный результат на коронавирус.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности главы Кабинета министров на время болезни Михаила Мищустина, у которого был получен положительный результат на тест по COVID-19.
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