Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и. о. главы правительства, вместо Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус.

О том, что у него был получен положительный тест на COVID-19 премьер-министр заявил во время видеоконференции с Владимиром Путиным.

Мишустин отметил, что «правительство продолжит работу в штатном режиме». Премьер пообещал, что будет находиться на связи с коллегами.

«В качестве временно исполняющего обязанности (премьера — Прим.ред.) предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова», — добавил Мишустин.

Владимир Путин, в свою очередь, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что такое может произойти с каждым.