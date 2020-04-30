Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и. о. главы правительства
У Михаила Мишустина был получен положительный результат на коронавирус.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и. о. главы правительства, вместо Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус.
О том, что у него был получен положительный тест на COVID-19 премьер-министр заявил во время видеоконференции с Владимиром Путиным.
Мишустин отметил, что «правительство продолжит работу в штатном режиме». Премьер пообещал, что будет находиться на связи с коллегами.
«В качестве временно исполняющего обязанности (премьера — Прим.ред.) предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова», — добавил Мишустин.
Владимир Путин, в свою очередь, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что такое может произойти с каждым.
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