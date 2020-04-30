Член Совета по правам человека о встрече Путина с волонтерами: в других странах такого нет

По мнению Александра Брода, это способствует поддержке институтов гражданского общества.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод высказался о предложении главы государства Владимира Путина оказать поддержку волонтерам и некоммерческим организациям (НКО) во время борьбы с коронавирусом.

По словам правозащитника, президент обратил внимание на важность деятельности гражданского сектора в период эпидемии по поддержке социально незащищенных граждан, в том числе многодетных семей и ветеранов.

«Я считаю, что эти слова, во-первых, способствуют и поддержке институтов гражданского общества, дают определенный ей стимул в работе… Здесь чисто человеческие качества прозвучали — и забота, и поддержка, и внимание к людям. Ну и то, что дано поручение президента на поддержку НКО, социально ориентированных организаций, именно в части снижения налогов, предоставление льготных кредитов и иной поддержке», — сказал он.

Брод отметил, что в нынешней ситуации в России такие меры помогут НКО реализовывать социально значимые проекты, объединят волонтеров, и в конечном счете все это не позволит неравнодушным людям растерять свой потенциал и продолжать оказывать помощь людям.

Член СПЧ обратил внимание, что в других странах их лидеры таких встреч с некоммерческим сектором не практикуют. По словам Брода, то, что президент РФ находится в постоянной связи с населением, станет хорошим стимулом для общества объединить усилия в борьбе с COVID-19.

Ранее сегодня Владимир Путин назвал помощь волонтеров на фоне борьбы с COVID-19 гражданским героизмом

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Стали известны результаты теста на коронавирус у вице-премьера Хуснуллина
22:22
Еще 47 человек с диагнозом коронавирус скончались в Москве
22:11
Батрутдинов признался, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал
22:00
«Ситуация находится под контролем»: политолог о работе кабмина в период болезни Мишустина
21:53
Член Совета по правам человека о встрече Путина с волонтерами: в других странах такого нет
21:43
Как укрепить иммунитет в период самоизоляции — советы гастроэнтеролога

Сейчас читают

Пять пар российских актеров, похожих между собой, как будто братья-близнецы
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок