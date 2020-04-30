Член Совета по правам человека о встрече Путина с волонтерами: в других странах такого нет

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод высказался о предложении главы государства Владимира Путина оказать поддержку волонтерам и некоммерческим организациям (НКО) во время борьбы с коронавирусом.

По словам правозащитника, президент обратил внимание на важность деятельности гражданского сектора в период эпидемии по поддержке социально незащищенных граждан, в том числе многодетных семей и ветеранов.

«Я считаю, что эти слова, во-первых, способствуют и поддержке институтов гражданского общества, дают определенный ей стимул в работе… Здесь чисто человеческие качества прозвучали — и забота, и поддержка, и внимание к людям. Ну и то, что дано поручение президента на поддержку НКО, социально ориентированных организаций, именно в части снижения налогов, предоставление льготных кредитов и иной поддержке», — сказал он.

Брод отметил, что в нынешней ситуации в России такие меры помогут НКО реализовывать социально значимые проекты, объединят волонтеров, и в конечном счете все это не позволит неравнодушным людям растерять свой потенциал и продолжать оказывать помощь людям.

Член СПЧ обратил внимание, что в других странах их лидеры таких встреч с некоммерческим сектором не практикуют. По словам Брода, то, что президент РФ находится в постоянной связи с населением, станет хорошим стимулом для общества объединить усилия в борьбе с COVID-19.

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