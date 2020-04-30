«Ситуация находится под контролем»: политолог о работе кабмина в период болезни Мишустина

Премьер-министр сообщил Путину, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Политолог Алексей Мухин в интервью 5-tv.ru прокомментировал известие о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. По словам эксперта, данное событие подтверждает тот факт, что COVID-19 несет угрозу для всех граждан вне зависимости от их рода деятельности.

«Совершенно очевидно, что каждый из россиян, исполняя свои обязанности, подвергается опасности. Как сказал президент, страшного ничего нет», — подчеркнул политолог.

Мухин добавил, что из-за выяснившихся обстоятельств Мишустин будет вынужден временно соблюдать режим самоизоляции и находиться под контролем медиков, однако на работу правительства это не повлияет.

«Я так понимаю, премьер остается в рабочем режиме, но на период болезни, период досмотра врачей он назначил и. о. премьера Андрея Белоусова, что было прописано в функционале при его вступлении в должность. Ситуация находится под контролем. Исполнительная вертикаль будет действовать в том же режиме, в котором работала до этого», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря главы кабмина, Мишустин проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как только пришли результаты теста. В ближайшее время премьер-министр будет находиться под наблюдением врачей.

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