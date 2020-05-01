Американская певица Рианна взорвала сеть сексуальным снимком. 32-летняя поп-дива опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в черном полупрозрачном белье. Соблазнительный образ красотки идеально дополнили кокетливые босоножки, а также сверкающие браслеты на руке и щиколотке.

Всего за полчаса «горячая» фотография набрала более двух миллионов лайков. Однако удивляться не приходится — всего на Рианну в соцсети подписаны около 81 миллиона человек.

Instagram @badgalriri

Откровенная публикация вызвала невероятную реакцию подписчиков. Поклонники, казалось, не просто восхищаются своим кумиром — они буквально боготворят его. Фанаты оставили под постом порядка 35 тысяч восторженных комментариев, в которых оставляли любимице комплименты или признавались ей в любви.

«Сестренка, ты невероятна!»

«Не останавливайся, прошу! Ты — бомба»;

«Это же настоящая модель для Victoria Secret!»

«Вот это бедра, Боже!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Рианна порадовала поклонников пикантными фото.