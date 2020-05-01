«Сяду нонче дома с конем…»: определены лучшие народные исполнители главного хита «Любэ»
Весь апрель любители и профессионалы репетировали, снимали и выкладывали видео. Число участников превысило 1500 человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Николай Расторгуев и авторы песни про коня подвели итоги масштабного флешмоба на лучшее народное исполнение этого хита.
В условиях общероссийской самоизоляции такой конкурс оказался прекрасным способом переключиться, пришло более полутора тысяч заявок. Некоторые даже пели про коронавирус.
Выбор победителей доказал, что настоящим талантам и карантин, и закрытые границы не помеха. Максим Прихода расскажет подробнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Барселоны в самоизоляции исполняют песню Виктора Цоя.
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