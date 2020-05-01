«Сяду нонче дома с конем…»: определены лучшие народные исполнители главного хита «Любэ»

Николай Расторгуев и авторы песни про коня подвели итоги масштабного флешмоба на лучшее народное исполнение этого хита.

В условиях общероссийской самоизоляции такой конкурс оказался прекрасным способом переключиться, пришло более полутора тысяч заявок. Некоторые даже пели про коронавирус.

Выбор победителей доказал, что настоящим талантам и карантин, и закрытые границы не помеха. Максим Прихода расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Барселоны в самоизоляции исполняют песню Виктора Цоя.