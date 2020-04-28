Видео: Жители Барселоны в самоизоляции исполняют песню Виктора Цоя
Испанцы дистанционно записали фрагменты композиции группы «Кино» «Когда твоя девушка больна».
Фото, видео: РИА Новости / Галина Кмит; YouTube / Когда ты Нурия
В сети появился видеоролик, на кадрах которого жители Барселоны исполняют на русском языке песню Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна». Испанцы в условиях самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса записали фрагменты «нетленки» группы «Кино» и смонтировали в одно целое, сообщает ФАН.
Отмечается, что автором инициативы стала местная жительница Нурия Мар, которая влюбилась в русский язык и довольно серьезно занимается его изучением. Во время пандемии COVID-19 девушка приобщила к русскому року своих друзей и близких.
«Я решила что, во время карантина, было бы хорошей идеей, научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. В итоге, это наша испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая, но мы делали это с уважением и от всего сердца! Имеете в виду, что мы не русские, мы не говорим по-русски и мы не поем профессионально», — написала Нурия Мар.
На кадрах испанцы разного возраста старательно выводят строчки из песни, попутно демонстрируя смысл текста с помощью мимики, жестов и доступного реквизита.
Буквально за неделю видео набрало более 400 тысяч просмотров, число которых стремительно растет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Проскурякова растрогала фанатов исполнением песни Николаева.
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