Видео: Жители Барселоны в самоизоляции исполняют песню Виктора Цоя

Испанцы дистанционно записали фрагменты композиции группы «Кино» «Когда твоя девушка больна».

Фото, видео: РИА Новости / Галина Кмит; YouTube / Когда ты Нурия

Тема:
Эпидемия коронавируса

В сети появился видеоролик, на кадрах которого жители Барселоны исполняют на русском языке песню Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна». Испанцы в условиях самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса записали фрагменты «нетленки» группы «Кино» и смонтировали в одно целое, сообщает ФАН.

Отмечается, что автором инициативы стала местная жительница Нурия Мар, которая влюбилась в русский язык и довольно серьезно занимается его изучением. Во время пандемии COVID-19 девушка приобщила к русскому року своих друзей и близких.

«Я решила что, во время карантина, было бы хорошей идеей, научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. В итоге, это наша испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая, но мы делали это с уважением и от всего сердца! Имеете в виду, что мы не русские, мы не говорим по-русски и мы не поем профессионально», — написала Нурия Мар.

На кадрах испанцы разного возраста старательно выводят строчки из песни, попутно демонстрируя смысл текста с помощью мимики, жестов и доступного реквизита.

Буквально за неделю видео набрало более 400 тысяч просмотров, число которых стремительно растет.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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