Еще несколько дней назад эпатажная Настасья Самбурская слезно обращалась к фанатам, жалуясь, что ее избил мужчина, однако уже сегодня она делает вид, будто ничего особенного не случилось. По крайней мере, об этом свидетельствует свежий пост актрисы в Instagram.

Звезда опубликовала снимок, сделанный фотографом Лией Мстиславской, где предстала перед публикой сногсшибательной красоткой в бордовом платье с плотным корсетом, длинных бархатных перчатках в тон и с полупрозрачной черной вуалью на все лицо. Идеальное декольте Настасьи украшает изящный кулон на серебряной цепочке в виде креста с «капелькой крови».

Как выяснилось из описания к посту, звезда так решила привлечь внимание подписчиков, чтобы те поучаствовали в очередном конкурсе от знаменитости. Однако вряд ли кто-то из фолловеров сразу обратил внимание на запись, ведь перед глазами изумительная красотка!

«Ну, как такую не любить? Потрясающая!»

«Настасья, женского счастья вам! Вы — удивительная!»

«Океан любви тебе желаю! И так уже натерпелась, девочка…» — обращались поклонники к любимой звезде.

Однако среди добрых пожеланий были и довольно странные комментарии. Например, некоторые пользователи пытались выяснить, как Самбурской удалось быстро оправиться от избиения. Настасья отвечать на вопросы юзеров не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Настасья Самбурская, считает всех женщин, ополчившихся на Регину Тодоренко после скандала с насилием, «тупыми бабами».