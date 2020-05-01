«Ну, как такую не любить?» — Самбурская после скандала с избиением нарядилась в бордо
Поклонники звезды «Универа» в замешательстве: как ей удалось так быстро прийти в себя после нервного срыва?
Фото: Instagram @samburskaya
Еще несколько дней назад эпатажная Настасья Самбурская слезно обращалась к фанатам, жалуясь, что ее избил мужчина, однако уже сегодня она делает вид, будто ничего особенного не случилось. По крайней мере, об этом свидетельствует свежий пост актрисы в Instagram.
Звезда опубликовала снимок, сделанный фотографом Лией Мстиславской, где предстала перед публикой сногсшибательной красоткой в бордовом платье с плотным корсетом, длинных бархатных перчатках в тон и с полупрозрачной черной вуалью на все лицо. Идеальное декольте Настасьи украшает изящный кулон на серебряной цепочке в виде креста с «капелькой крови».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пока я тут стою красивая, в украшениях @dzhanelli, сфотографированная @absolutlia, предлагаю вам немножко поучаствовать в розыгрыше. Призов будет 3! По 5000р Участвует Россия и только те, у кого есть кредитки, только с открытых страниц, только страницы живых людей! Не фейки, не магазины. Вы пишите комментарии с добрым посылом. А я в какой-то момент пишу СТОП!!! И последний комментарий перед стопом получает перевод!!! Не надо говорить что все подстроено и обман, комментарии уже давно отображаются в хаотичном порядке и первыми отображаются те, на которых больше всего лайков. Только я могу переключить с кнопки «топ» на кнопку «сначала новые» и увидеть победителя. Победителю буду присылать скрин, чтобы он мог всем желающим его отправить, для подтверждения. Поехали!
Как выяснилось из описания к посту, звезда так решила привлечь внимание подписчиков, чтобы те поучаствовали в очередном конкурсе от знаменитости. Однако вряд ли кто-то из фолловеров сразу обратил внимание на запись, ведь перед глазами изумительная красотка!
«Ну, как такую не любить? Потрясающая!»
«Настасья, женского счастья вам! Вы — удивительная!»
«Океан любви тебе желаю! И так уже натерпелась, девочка…» — обращались поклонники к любимой звезде.
Однако среди добрых пожеланий были и довольно странные комментарии. Например, некоторые пользователи пытались выяснить, как Самбурской удалось быстро оправиться от избиения. Настасья отвечать на вопросы юзеров не стала.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Настасья Самбурская, считает всех женщин, ополчившихся на Регину Тодоренко после скандала с насилием, «тупыми бабами».
Читайте также
32%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?