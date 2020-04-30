Социальный проект «Помощь рядом» стартовал 30 апреля.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Яндекс

Тема:
Эпидемия коронавируса

Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге с 30 апреля. Жители Северной столицы в рамках социального проекта «Помощь рядом» могут пройти проверку независимо от возраста.

Для прохождения тестирования все желающие могут оставить заявку на сайте. Медработники в защитных костюмах выезжают на дом, берут мазок и отвозят пробы в лабораторию. Результат в течение нескольких дней поступит на электронную почту.

Помимо Петербурга, бесплатное тестирование на коронавирус 30 апреля стартовало в Иваново. Несколькими днями ранее проект «Помощь рядом» был запущен в Москве и ближнем Подмосковье.

Средства на реализацию бесплатного тестирования были собраны, в том числе, с помощью пожертвований. Проект направлен на осуществление помощи медицинским и социальным службам, которые испытывают многократную нагрузку в условиях угрозы распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 апр
«Вместе дома! И не болеем!» — «Дорожное радио» запустило новую рубрику
30 апр
Песков допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам
30 апр
Российская армия вступила в «бой» с коронавирусом
30 апр
Грузовик с десятками тел обнаружили полицейские в Нью-Йорке
30 апр
Почему летняя жара может быть опаснее коронавируса?
30 апр
Россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа выделят дополнительные средства
30 апр
Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время самоизоляции
30 апр
Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в лаборатории «Вектор»
30 апр
«Заберите ее обратно в Россию»: японцы потребовали выгнать Медведеву из страны
30 апр
Жителя Пензенской области задержали за призыв ликвидировать больных коронавирусом

Читайте также

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:57
Ученые Великобритании назвали самые опасные заболевания при коронавирусе
14:44
«Девушка-весна»: Гришаева растрогала фанатов архивным снимком
14:34
«Вместе дома! И не болеем!» — «Дорожное радио» запустило новую рубрику
14:30
Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге
14:24
«Императрица в печали»: Ирина Пегова устроила конкурс для фанатов
13:59
Песков допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам

Сейчас читают

Шокирующие кадры: жительница Харькова обезглавила собственную дочь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок