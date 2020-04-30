Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге
Социальный проект «Помощь рядом» стартовал 30 апреля.
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Фото, видео: Яндекс
Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге с 30 апреля. Жители Северной столицы в рамках социального проекта «Помощь рядом» могут пройти проверку независимо от возраста.
Для прохождения тестирования все желающие могут оставить заявку на сайте. Медработники в защитных костюмах выезжают на дом, берут мазок и отвозят пробы в лабораторию. Результат в течение нескольких дней поступит на электронную почту.
Помимо Петербурга, бесплатное тестирование на коронавирус 30 апреля стартовало в Иваново. Несколькими днями ранее проект «Помощь рядом» был запущен в Москве и ближнем Подмосковье.
Средства на реализацию бесплатного тестирования были собраны, в том числе, с помощью пожертвований. Проект направлен на осуществление помощи медицинским и социальным службам, которые испытывают многократную нагрузку в условиях угрозы распространения коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам.
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