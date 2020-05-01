Телеведущая поделилась своими мыслями об этом времени в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Ксения Бородина рассказала подписчикам, почему ей дорога эпоха 90-х годов и как она скучает по тому времени. В своем профиле в Instagram телеведущая выложила фотографию в спортивном костюме. В посте она подробно поделилась своими мыслями.

«Во многом было сложно, но жизнь была более НАСТОЯЩЕЙ, а люди-искренними! Нам никогда не было скучно, дефицит был, но зато как радовались, когда что-то перепадало и казалось настоящим сокровищем!» — написала Ксения Бородина (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим. ред.).

Телеведущая также добавила, что тогда еще не было компьютеров и телефонов, и дети не проводили все время дома за планшетами, как сейчас. Они много гуляли во дворе и играли в различные игры: казаки-разбойники, «резиночки», волейбол и баскетбол.

Ксения Бородина призналась, что недавно купила кассету «Иванушек» и слушала «до дыр „Снегири-герои“», ностальгируя по этому времени.

Instagram @borodylia

Подписчики согласились с телеведущей и добавили, что им также близки 90-е, и они хотели бы вновь оказаться в том времени.

«Да прекрасные были времена… Без вранья, без понтов и другого подобного… Все и все были добрее!»

«Да с любовью вспоминаю эти года!»

«Подписываюсь под каждым словом!», — прокомментировали пользователи.

Ксения Бородина прославилась благодаря проекту «Дом-2». Она является его бессменной телеведущей на протяжении 15 лет. С 2008 года соведущей Бородиной стала Ольга Бузова. Многие думают, что между девушками вечное противостояние, однако Ксения отрицает эти слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина приготовила тост к будущей свадьбе Бузовой и Давы.

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