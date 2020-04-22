По словам телеведущей, она и не рассчитывала, что найдется мужчина, готовый всю жизнь прожить с Ольгой.

«Мы уже и не надеялись» — Бородина приготовила тост к будущей свадьбе Бузовой и Давы

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Пока действуют правила режима самоизоляции, звезды часто общаются друг с другом в эфирах Istagram, где обсуждают свежие новости, а также личную жизнь друг друга. Недавно Ольга Бузова и Ксения Бородина поговорили об отношениях певицы с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Их роман развивается так стремительно, что уже идет речь о свадьбе. Как пишет StarHit.ru, Бородина уже даже подготовила тост для этого торжества подруги.

«Я бы в первую очередь обратилась к Давиду. Сказала бы: „Давид, ты такой молодец, что решился. Мы уже и не надеялись, что найдется смельчак, готовый всю жизнь прожить с Олей. Ты ее почаще держи дома, вы же замечательно проводите время взаперти. Удачи тебе Давид, а главное, терпения“», — сказала бывшая ведущая телестройки.

Кроме того, она предупредила подругу, какие лишения ей придется терпеть в новом браке. По ее словам, в союзе с мужчиной кавказской национальности действуют жесткие правила: никаких друзей противоположного пола, работа по дому и готовка традиционных блюд.

Между тем сам благоверный Бузовой не чурается простых радостей жизни. Ранее, как писал 5-tv.ru, Давид Манукян зажег в костюме из подушки в компании друзей и выложил веселое видео в соцсети.

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