По предварительной информации, аварию потерпел состав, шедший по маршруту Москва — Белгород.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; ВКонтакте @oskol_stelit

Поезд сошел с рельсов в Старом Осколе. Об этом  в сети сообщают очевидцы. По предварительной информации, аварию потерпел состав, шедший по маршруту Москва — Белгород. Информация о пострадавших уточняется.

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