Очевидцы сообщили, что в Старом Осколе сошел с рельсов пассажирский поезд — видео
По предварительной информации, аварию потерпел состав, шедший по маршруту Москва — Белгород.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; ВКонтакте @oskol_stelit
Поезд сошел с рельсов в Старом Осколе. Об этом в сети сообщают очевидцы. По предварительной информации, аварию потерпел состав, шедший по маршруту Москва — Белгород. Информация о пострадавших уточняется.
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